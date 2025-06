Chiesa fa felice il Napoli: il suo arrivo in Serie A libera l’obiettivo di Manna | Si chiude in queste ore

Comincia a muoversi il mercato del Napoli e non solo, il ritorno di Chiesa in Serie A può sbloccare un effetto domino.

Federico Chiesa ha concluso la sua avventura alla Juventus nell’estate 2024, dopo quattro stagioni in cui ha totalizzato 131 presenze, 32 gol e oltre 20 assist. Il suo periodo in bianconero è stato segnato da momenti importanti, tra cui la vittoria della Coppa Italia nel 2021, dove segnò il gol decisivo in finale contro l’Atalanta, e un grave infortunio al legamento crociato. Nella stagione 2023-2024, sotto la guida di Allegri, ha disputato 33 partite di Serie A, segnando 9 gol e fornendo 2 assist.

Lo scorso Chiesa è stato ceduto al Liverpool a titolo definitivo per una cifra di circa 12 milioni di euro, più bonus fino a 3 milioni. La Juventus ha deciso di venderlo per evitare di perderlo a parametro zero, dato che il suo contratto sarebbe scaduto nel giugno 2025 e non rientrava nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta.

La sua prima stagione in Premier League è stata complicata. Chiesa ha faticato a trovare spazio sotto la guida di Arne Slot, totalizzando solo 5 presenze in campionato, tutte da subentrato, per un totale di 33 minuti. Ha trovato maggiore impiego nelle coppe nazionali, segnando un gol in FA Cup e un altro nella finale di EFL Cup.

A causa del limitato minutaggio, Chiesa è stato messo sul mercato. Alcuni club italiani, ma non solo, hanno mostrato interesse. Bisognerà però ovviamente risolvere il nodo dell’elevato ingaggio.

Mercato scoppiettante per il Napoli

Il Napoli si prepara a un mercato estivo ambizioso per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso investimenti significativi, non limitandosi all’acquisto di Kevin De Bruyne, in arrivo a parametro zero dal Manchester City . L’obiettivo è costruire una squadra competitiva sia in A che in Europa.

Tra le priorità di mercato figura l’ingaggio di un attaccante esterno di alto livello, in grado di sostituire Kvaratskhelia, ceduto lo scorso gennaio al Paris Saint-Germain. Conte ha richiesto giocatori pronti e di esperienza, capaci di alzare immediatamente il livello della squadra.

Chiesa sblocca Zaccagni

Federico Chiesa potrebbe fare ritorno in Serie A dopo una stagione deludente al Liverpool. La Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha mostrato interesse per l’esterno italiano, considerandolo un rinforzo ideale per il proprio attacco. Un eventuale arrivo di Chiesa potrebbe portare a una ristrutturazione del reparto offensivo.

Questo scenario potrebbe sbloccare la cessione di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, che è nel mirino del Napoli di Antonio Conte. Il club partenopeo aveva già tentato di acquistare Zaccagni a gennaio, offrendo fino a 30 milioni di euro, ma l’offerta fu rifiutata dalla Lazio. Conte considera Zaccagni il sostituto ideale di Kvaratskhelia per caratteristiche.