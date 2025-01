Garnacho-Napoli, il Manchester United dice no alla prima offerta di De Laurentiis

Il club azzurro avrebbe offerto 40 milioni per il talento argentino. Il Corriere dello Sport svela la richiesta degli inglesi.

Il Napoli fa sul serio per Alejandro Garnacho. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Manchester United per il giovane talento argentino, respinta però dai Red Devils nonostante la cifra importante.

La proposta del direttore sportivo Manna si sarebbe spinta fino a 40 milioni di euro, una somma ritenuta insufficiente dal club inglese. Il Corriere dello Sport rivela la valutazione dello United: “La richiesta iniziale è di 60 milioni di sterline, circa 71 milioni di euro. Negli ambienti di mercato, però, si parla di una valutazione reale intorno ai 50 milioni”.

Passi avanti invece sul fronte ingaggio. Sempre secondo il Corriere dello Sport: “Manna ha già incontrato gli agenti a Barcellona martedì ed è in contatto costante con gli intermediari. C’è l’apertura del giocatore, che attualmente guadagna 1,5 milioni netti fino al 2028. Al Napoli arriverebbe a percepire più del doppio tra parte fissa e bonus”.