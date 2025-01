Retroscena Garnacho: accordo trovato col Napoli, il Manchester United in difficoltà

Il giovane argentino avrebbe accettato l’offerta azzurra di un quinquennale da 4 milioni a stagione. Lo United chiede 70 milioni ma ha necessità di vendere.

La trattativa tra il Napoli e Alejandro Garnacho entra nel vivo. Come riporta Il Mattino, il ds Manna sta lavorando da Milano all’operazione e avrebbe già ottenuto un importante risultato: l’intesa con il giocatore del Manchester United.

L’entourage dell’argentino, secondo il quotidiano napoletano, ha dato il via libera alla proposta azzurra: “C’è l’intesa di massima per un quinquennale da circa 4 milioni a stagione fino al 2030, leggermente superiore ai 3 milioni inizialmente proposti dal club”.

La situazione economica del Manchester United potrebbe favorire la chiusura dell’operazione. Gli inglesi, che valutano Garnacho 70 milioni, devono fare i conti con la necessità di vendere per fare cassa. Il Napoli, forte dell’accordo col giocatore, non ha fretta e non intende spingersi oltre i 50 milioni di valutazione. “L’impressione”, scrive Il Mattino, “è che alla fine gli inglesi potrebbero essere costretti a rivedere le proprie pretese”.