Kvara a Parigi, il georgiano ha già lasciato Napoli con un volo privato

L’attaccante è partito con un volo privato dopo un ultimo saluto al murales di Maradona. Oggi le visite mediche con il PSG.

Il Napoli perde il suo gioiello. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Khvicha Kvaratskhelia ha già lasciato la città partenopea per raggiungere Parigi, dove oggi sosterrà le visite mediche con il PSG.

Un addio rapido ma non improvviso. Il quotidiano racconta gli ultimi momenti del georgiano in città: “Una sosta davanti al murale di Maradona per dire addio ai napoletani, poi il saluto alla squadra e a Conte a Castel Volturno“. Per il giocatore è pronto un contratto faraonico: “9 milioni di ingaggio l’anno fino al 2029, un netto aumento rispetto agli 1,5 milioni percepiti a Napoli”.

L’operazione si chiude a cifre record: il Napoli incasserà 75 milioni di euro per un giocatore pagato appena 10 milioni alla Dinamo Batumi nel 2022. Il bilancio dell’esperienza azzurra di Kvara parla di “107 partite tra campionato e coppe, con 30 gol realizzati”. De Laurentiis è già al lavoro per il sostituto, con Conte che “pretende un rinforzo di livello per l’attacco”.