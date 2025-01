SKY – Kvara salutato i compagni e ha portato via un ricordo dallo spogliatoio

Il georgiano ha lasciato Castel Volturno tra emozione e commozione. Un discorso alla squadra e un gesto simbolico prima di partire per Parigi.

L’avventura di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è giunta al termine. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il georgiano ha vissuto il suo ultimo giorno a Castel Volturno tra emozioni e gesti simbolici prima del trasferimento al PSG.

Il talento azzurro ha voluto salutare la squadra con un discorso ai compagni, per poi compiere un gesto che racconta tutto il suo legame con il club: ha preso la foto dalla sua postazione nello spogliatoio, facendola autografare da tutti i presenti come ultimo ricordo della sua esperienza partenopea.

L’ultimo saluto è stato per Antonio Conte, prima di lasciare definitivamente il centro sportivo in attesa del via libera definitivo per il trasferimento al Paris Saint-Germain.