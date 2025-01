Kvara-PSG, il commovente messaggio del giornalista georgiano: “Con Napoli legame unico”

Il giornalista Kakha Dgebuadze ha condiviso sui social un toccante pensiero sul rapporto speciale tra napoletani e georgiani nato grazie a Kvaratskhelia.

L’imminente trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al PSG sta scuotendo non solo i tifosi del Napoli, ma anche i sostenitori georgiani che in questi anni hanno stretto un legame speciale con la città partenopea. A testimoniarlo è il messaggio condiviso su X dal giornalista Kakha Dgebuadze.

“Capisco e condivido perfettamente quel sentimento di amarezza dei miei amici napoletani”, scrive il cronista georgiano. “Questo sentimento dimostra ancora una volta quanto si preoccupassero di Kvara. Tali sentimenti non sorgeranno mai in relazione a qualcuno di cui non ci si preoccupa”.

Dgebuadze ha poi ricordato i momenti di gioia condivisi: “Non dobbiamo dimenticare quella felicità che ci ha portato Kvara. È qualcosa che rimarrà sempre con noi e ricorderemo questo periodo con la felicità negli occhi. Come i napoletani tifassero per la Georgia l’anno scorso agli Europei, come condividevano la nostra gioia. Questo non lo si può dimenticare. Qualcosa del genere non accadrà mai da nessun’altra parte”.

Il giornalista ha concluso con una riflessione: “A volte, abbiamo bisogno di perdere qualcosa per comprendere la preziosità di questo qualcosa. E qui sto parlando di cose che non puoi comprare con i soldi. Comunque, buona fortuna a Kvara”.