Oppini saluta Danilo: “La dirigenza non ti merita”. I tifosi del Napoli: “Lo aspettiamo”

L’opinionista bianconero ha pubblicato un messaggio d’addio per il capitano della Juventus su X. Immediata la reazione dei supporters azzurri nei commenti.

Si intensifica il caso Danilo in casa Juventus. Il difensore brasiliano, già promesso sposo del Napoli per luglio, potrebbe anticipare il suo arrivo in azzurro già a gennaio dopo la rottura con il club bianconero che lo ha messo fuori rosa.

Francesco Oppini, noto opinionista e tifoso juventino, ha voluto salutare il capitano con un messaggio sul suo profilo X: “La verità è che questa ‘dirigenza’ non ti merita. Perdona loro perché non sanno quello che fanno e qualora lo sapessero tanto peggio. Che Dio ti dia ogni bene ‘Capitano’, per tutti noi te lo meriti. Per sempre uno di noi”.

Il post ha scatenato numerose reazioni dei tifosi partenopei nei commenti. “Concordo con te. Intima al tuo club di sbrigarsi perché sotto al Vesuvio ci sono cose importanti da conquistare e abbiamo bisogno del capitano della Juventus”, scrive un supporter azzurro. Non manca l’ironia: “Hai ragione. Fate presto a darcelo che vi deve segnare contro”, mentre altri assicurano: “Lo tratteremo bene”.