Alvino durissimo: “Al Franchi razzismo da parte di tutta la tifoseria, non solo pochi stupidi”

Il giornalista ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina attraverso il suo profilo X, elogiando la squadra e criticando aspramente l’ambiente viola.

Il Napoli di Antonio Conte domina al Franchi e il giornalista Carlo Alvino non le manda a dire. Attraverso il suo profilo X, il cronista ha commentato il netto 3-0 rifilato dagli azzurri alla Fiorentina, concentrandosi anche su quanto accaduto sugli spalti.

“Grazie Napoli! Grazie a nome di tutti coloro che conoscono il razzismo di quello stadio” ha esordito Alvino, che ha poi aggiunto: “Grazie per aver risposto ancora una volta sul campo a quei cori beceri, agli atteggiamenti volgari di una tifoseria tra le peggiori d’Italia. Tifoseria tutta non solo pochi stupidi. Solo chi non è mai stato al Franchi può pensare che siano ‘quattro gatti'”.

Non sono mancati gli elogi alla squadra e al nuovo tecnico: “Grazie per la straordinaria prova di forza che ci fa chiudere alla grande il girone d’andata. Grazie ad Antonio Conte e alle sue scelte. Grazie a David Neres per le sue giocate”.

Il giornalista ha concluso con un messaggio alla squadra: “Grazie a questo gruppo straordinario che tra Natale, Capodanno e l’Epifania… ha spazzato tutti via. Il viaggio è lunghissimo ma le tappe sono una goduria inimmaginabile e ce le godiamo tutte… una per una… alla faccia degli anti-Napoli dichiarati e di quelli sotto mentite spoglie. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”