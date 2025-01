Calciomercato Napoli, pressing su Pellegrini: il capitano della Roma chiede informazioni a Spinazzola e Lukaku

Il direttore sportivo azzurro vuole il centrocampista della Roma a titolo definitivo. Il giocatore si confronta con Spinazzola e altri ex compagni sulla destinazione partenopea.

Il Napoli fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna sta intensificando i contatti per il capitano della Roma.

“Il Napoli non vuole il prestito secco ma ha la volontà di puntare su di lui, sarebbe pronto a riscattarlo” rivela il quotidiano. Il centrocampista giallorosso sta valutando attentamente la destinazione: “Lorenzo sta aspettando di capire le mosse della Roma e intanto sta chiedendo informazioni sulla squadra al suo grande amico Spinazzola, ma non solo: Lukaku, Juan Jesus, Di Lorenzo e Politano sono tutti amici. Il Napoli spinge, la situazione potrebbe sbloccarsi in un modo o nell’altro già la prossima settimana”.

Sul fronte delle altre operazioni, il Corriere dello Sport fa il punto sullo scambio di portieri con il Cagliari: “Nelle prossime ore si definirà anche lo scambio con il Cagliari tra Scuffet e Caprile. Il primo si trasferirà con la formula del prestito secco, l’altro sarà rossoblù con la stessa modalità ma il Cagliari si garantirà un diritto di riscatto a 8 milioni”.

Praticamente definito anche il passaggio di Folorunsho alla Fiorentina: prestito con diritto che diventerà obbligo a determinate condizioni per 8 milioni di euro. Da definire ancora il futuro di Spinazzola, che resta nel mirino della Viola.