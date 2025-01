Napoli, Show di forza: tris alla Fiorentina e vetta solitaria! Conte fa sognare i tifosi

Prestazione convincente degli azzurri che si impongono per 3-0 grazie alle reti di Neres, Lukaku su rigore e McTominay. I partenopei salgono a 44 punti, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta.

Il Napoli manda un messaggio fortissimo al campionato espugnando il Franchi con un netto 3-0. La squadra di Antonio Conte ha dominato l’incontro, passando in vantaggio nel primo tempo con David Neres e chiudendo i conti nella ripresa grazie alle reti di Romelu Lukaku su rigore e Scott McTominay.

L’avvio di gara vede i due allenatori presentare novità tattiche: Palladino schiera la difesa a tre lanciando Moreno dal primo minuto, mentre Conte, privo di Kvaratskhelia e Politano, opta per il 4-2-3-1 con Spinazzola, McTominay e Neres alle spalle di Lukaku.

Al 15′ il Napoli trova la via del gol con Olivera, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’uruguaiano e di Lukaku. La svolta arriva al 29′ quando Neres realizza una rete straordinaria: “Il brasiliano prende palla, avanza saltando un paio di avversari ed entra in area concludendo con un bolide imparabile per De Gea”.

La Fiorentina reagisce e trova il pareggio al 36′ con Kean, ma il VAR annulla per un tocco di mano dell’attaccante viola. Si va al riposo sull’1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa il Napoli accelera e trova il raddoppio su calcio di rigore con Lukaku, dopo un fallo di Comuzzo su Anguissa. Meret si esalta con una doppia parata prodigiosa che nega il gol alla Fiorentina, prima del definitivo 3-0 firmato da McTominay su assist di Anguissa.

Unica nota negativa per Conte l’infortunio nel finale di Olivera, che potrebbe restare ai box per diverse settimane. Il Napoli vola così a quota 44 punti, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta.