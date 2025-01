SERIE A – Fiorentina-Napoli 0-1, magia di Neres: il video del gol

Il brasiliano sblocca il match al 29′ con una splendida azione personale, dopo l’assist di Lukaku. Superbo destro sul primo palo che non lascia scampo a De Gea.

Il Napoli passa in vantaggio al Franchi! Al minuto 29 del primo tempo è David Neres a sbloccare il risultato con una prodezza delle sue. Tutto nasce da un’intuizione di Romelu Lukaku che serve il brasiliano fuori area.

L’ex Ajax non ci pensa due volte: penetra nell’area della Fiorentina saltando in sequenza tre difensori viola con una serie di dribbling ubriacanti. Il numero 7 azzurro conclude l’azione con un destro violentissimo sul primo palo che non lascia scampo a David De Gea, portando gli ospiti sull’1-0.

Una rete che premia la maggior intraprendenza degli uomini di Conte in questo primo tempo, dopo un avvio equilibrato. Il Napoli trova così il vantaggio che cercava con insistenza grazie alla giocata del suo talento brasiliano.