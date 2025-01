“Conte non parla, il dolore è troppo forte”: la toccante rivelazione di Stellini dopo Napoli-Fiorentina

Il Napoli chiude il girone d’andata a quota 44 punti con un netto 3-0 alla Fiorentina, ma nel post partita emerge un commovente retroscena.

Il Napoli conquista una vittoria importante contro la Fiorentina, imponendosi per 3-0 e allungando momentaneamente in testa alla classifica. Una prestazione di grande spessore da parte degli azzurri, che hanno mostrato compattezza e cinismo, chiudendo il girone d’andata con ben 44 punti.

Nel post partita, al posto di Antonio Conte, si è presentato ai microfoni di DAZN il vice allenatore Cristian Stellini. “Vittoria importante che dimostra che i ragazzi stanno lavorando forte e molto bene, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo”, ha dichiarato il tecnico in seconda. “44 punti in 19 gare, non era immaginabile ad inizio anno, facciamo i complimenti ai nostri ragazzi perché stanno crescendo e dobbiamo continuare in questo modo”.

Stellini ha poi spiegato l’assenza di Conte, rivelando un commovente retroscena: “Siamo molto felici della vittoria ma abbiamo ricevuto un brutto colpo e il mister si scusa, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli, un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, che era malato. Abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia, lui ci ha donato tanta forza ed energia”.

“Il mister non se l’è sentita di venire in sala stampa”, ha proseguito Stellini, “il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono per malattie gravi da cui non si riesce ad uscire, il messaggio è per loro. Salutiamo il piccolo Daniele”.