Chi è Cristian Stellini, il vice di Conte al Napoli

L’uomo di fiducia di Antonio Conte

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, è una figura chiave nello staff di Antonio Conte. Da anni al fianco del tecnico leccese, Stellini ha seguito Conte in diverse tappe della sua carriera, diventando una presenza costante nelle squadre che ha guidato. Quando Conte ha accettato la sfida di allenare il Napoli, Stellini è stato tra i primi a seguirlo in questa nuova avventura.

Carriera da giocatore: tra Serie A e Serie B

Stellini ha avuto una lunga carriera da calciatore, militando in Serie C, Serie B e Serie A. Ha indossato la maglia di club come Como, con cui ha giocato 30 partite in Serie A, Bari, Modena e ha concluso la sua carriera da giocatore proprio nel club pugliese. La sua carriera iniziò nel Novara, e successivamente giocò anche per Spal, Ternana e Genoa.

Le esperienze da primo allenatore

Anche se Stellini ha principalmente ricoperto il ruolo di vice allenatore, ha avuto modo di accumulare esperienza come primo tecnico. Nel Genoa ha guidato l’Under 19 dal 2015 al 2017 e ha avuto un breve incarico da allenatore dell’Alessandria in Lega Pro nella stagione 2017/2018. Inoltre, nel Tottenham, dopo le dimissioni di Conte, Stellini assunse il ruolo di tecnico ad interim per quattro partite nel marzo 2022.

Dal Siena al Napoli: un lungo viaggio con Conte

Il legame professionale tra Cristian Stellini e Antonio Conte è iniziato nel 2010 al Siena, dove Stellini ha lavorato come collaboratore tecnico. Dopo una stagione insieme, i due si sono separati momentaneamente, ma il loro sodalizio si è ricostituito quando Stellini è tornato a fare da vice a Conte all’Inter nella stagione 2019/2020. Da quel momento, Stellini ha seguito Conte sia al Tottenham che ora al Napoli.

Il legame con Conte nato a Bari

Anche se la loro collaborazione è iniziata al Siena, Conte e Stellini si erano già conosciuti durante la permanenza di Conte al Bari come allenatore. Stellini era un giocatore di quella squadra tra il 2007 e il 2009, un periodo in cui il loro legame professionale cominciò a svilupparsi. Dopo aver terminato la carriera da calciatore, Stellini ha intrapreso quella di allenatore, partendo proprio con Conte al Siena.