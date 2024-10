Conte cambia tutto: ritiro blindato per Napoli-Como, ecco perché

Il tecnico non vuole cali di concentrazione in vista della sfida al Maradona

Il Napoli si sta preparando in modo scrupoloso per la partita contro il Como di Cesc Fabregas, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte sa bene che ogni punto in questa fase del campionato è cruciale, soprattutto con alcuni dei suoi giocatori, come Romelu Lukaku, ancora non al massimo della condizione. Una vittoria manderebbe un segnale forte alle avversarie, e il tecnico leccese non vuole correre rischi.

Ritiro a Pozzuoli: massima concentrazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha preso una decisione inaspettata per garantire il massimo della concentrazione: ha ordinato il ritiro della squadra presso l’hotel Gli Dei di Pozzuoli, situato a due passi dalla Solfatara. Un ambiente isolato e suggestivo, scelto appositamente per evitare distrazioni e mantenere alta l’attenzione della squadra.

“Antonio Conte ha deciso di portare il Napoli in trincea,” scrive Il Mattino, sottolineando il rigore del tecnico nel preparare questa sfida. La squadra non si allenerà a Castel Volturno, e nessun estraneo potrà accedere all’hotel o disturbare i preparativi. Conte ha chiesto ai suoi massima concentrazione e ha disposto che le porte del quartier generale rimangano sbarrate fino al giorno del match.

Una partita che vale come una finale

La decisione di Conte riflette la sua preoccupazione per l’importanza della gara contro il Como. Nonostante l’avversario sembri alla portata, il tecnico non vuole sottovalutare la sfida. “Non si scherza col fuoco,” ha dichiarato Conte, “questa partita vale quasi come una finale di Champions”. Un messaggio chiaro per i suoi giocatori: il Como sarà affrontato con la stessa determinazione che il Napoli riserva ai match più importanti.