Napoli-Como, Conte porta la squadra in ritiro per evitare rischi. La mossa del tecnico azzurro

Notizie Napoli calcio: ritiro pre-partita alla vigilia della gara contro il Como

Napoli si prepara ad affrontare il Como nella settima giornata di Serie A, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica. La partita, che si disputerà domani alle 18.30 allo Stadio Maradona, vedrà gli uomini di Antonio Conte impegnati contro una squadra da non sottovalutare. Per evitare qualsiasi calo di concentrazione, il tecnico azzurro ha deciso di portare la squadra in ritiro la sera prima della partita.

Conte e la scelta del ritiro pre-partita

Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte ha deciso di adottare una misura precauzionale in vista della sfida contro il Como: la squadra andrà in ritiro questa sera. Il tecnico salentino vuole mantenere alta la concentrazione e creare unità nel gruppo, evitando distrazioni che potrebbero compromettere la prestazione. L’obiettivo è chiaramente quello di evitare rischi e affrontare la partita con la massima serietà.

Napoli concentrato sul primato in Serie A

Dopo una serie di prestazioni convincenti, il Napoli si trova in vetta alla classifica e Conte sa bene che è fondamentale non abbassare la guardia. La sfida contro il Como, pur essendo sulla carta meno complicata rispetto ad altri incontri, rappresenta un banco di prova per la tenuta mentale e fisica della squadra. Con il ritiro pre-partita, Conte intende rafforzare l’unità del gruppo e preparare al meglio i suoi uomini per affrontare ogni sfida con la giusta determinazione.