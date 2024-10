Neres ancora in panchina contro il Como: la reazione del brasiliano

Il talento brasiliano sperava di giocare di più, ma Conte punta su Politano

David Neres dovrà aspettare ancora per partire titolare con il Napoli. Nella prossima sfida di campionato contro il Como, Antonio Conte ha deciso di affidarsi nuovamente a Matteo Politano dal primo minuto. Una scelta che conferma la fiducia del tecnico nell’ex interista, ma che lascia il brasiliano con un po’ di amarezza.

La delusione di Neres

Neres, uno degli acquisti più costosi dell’estate azzurra (30 milioni di euro dal Benfica), sperava di avere più spazio in questo inizio di stagione. Nonostante abbia già messo a segno un gol contro il Palermo e fornito 4 assist, il brasiliano si vede ancora relegato al ruolo di arma a partita in corso. La sua reazione è stata di comprensibile disappunto, ma mantiene un atteggiamento professionale, accettando le decisioni di Conte e continuando a lavorare sodo in allenamento.

Antonio Conte sembra preferire Politano per il suo equilibrio tra fase offensiva e difensiva. L’italiano offre maggior copertura e si adatta meglio alle esigenze tattiche del tecnico. Neres, dal canto suo, è più votato all’attacco e meno incline ai ripiegamenti difensivi, caratteristiche che lo rendono un giocatore ideale per spaccare le partite nel secondo tempo.

Contro il Como, Politano completerà il reparto offensivo insieme a Kvaratskhelia, Lukaku (che ha comunicato la sua rinuncia alla Nazionale belga per le gare di ottobre) e McTominay. Un attacco di qualità che Conte spera possa garantire continuità di risultati.

Neres pronto a fare la differenza

Nonostante la delusione, Neres è determinato a sfruttare ogni occasione. Sa che entrando nel secondo tempo può mettere in difficoltà le difese avversarie con le sue accelerazioni e la sua tecnica. Il brasiliano è consapevole che la stagione è lunga e le opportunità non mancheranno.