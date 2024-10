Conte ed un Kvaratskhelia emotivamente coinvolto: “Il nervosismo è un segno di passione! Li voglio tutti così”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte sottolinea l’importanza dell’emozione in campo, con particolare riguardo a Kvaratskhelia.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa ricca di spunti a due giorni dalla sfida contro il Como. Tra i temi caldi trattati, l’umore di Khvicha Kvaratskhelia, reduce da una prestazione intensa segnata da falli subiti e un cambio controverso.

Il tecnico ha risposto a una domanda riguardo al comportamento del giovane talento georgiano, che ha mostrato segni di nervosismo dopo l’ultima partita. “Non ho visto se era arrabbiato con se stesso o per il cambio”, ha spiegato Conte. “Ha segnato un gol e ha disputato una buona partita, ma era già ammonito e quindi un po’ teso. Le sue proteste sono state vivaci, un comportamento insolito per lui, ma a me questo nervosismo fa piacere. Significa che è presente e sente la sfida”.

Conte ha sottolineato l’importanza di avere giocatori emotivamente coinvolti. “Voglio vedere i miei calciatori arrabbiati, anche con l’arbitro. Questo dimostra che ci tengono e che sono pronti a combattere in campo. Tuttavia, è fondamentale che rimangano tranquilli per evitare espulsioni: vogliamo finire le partite in undici”.

Il Napoli, dopo un inizio di stagione promettente, si prepara ad affrontare il Como con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la propria posizione in classifica.