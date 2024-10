Conte presenta Napoli-Como: “In vetta, ma dobbiamo crescere ancora. Vi dico una cosa sugli Ultras”

La conferenza stampa del tecnico azzurro alla vigilia della settima giornata di Serie A

Antonio Conte ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Como, partita valida per la settima giornata di Serie A 2024-2025. Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Castel Volturno, toccando molti temi, dalla gestione del primo posto in classifica alle condizioni di Romelu Lukaku.

Come gestire il primo posto in classifica?

Conte è stato chiaro su come gestire il primato in classifica: “Si gestisce lavorando seriamente. Siamo ancora all’inizio del campionato, con molte squadre che si sono alternate in vetta. È importante continuare a mettere fieno in cascina per i momenti più difficili”, ha dichiarato il tecnico, ribadendo la necessità di mantenere la concentrazione e crescere su tutti i fronti.

Il Como, la squadra rivelazione

Il mister non sottovaluta l’avversario: “Il Como è la rivelazione di questa prima parte di stagione. Nelle ultime tre partite potevano fare 9 punti. Hanno giocatori importanti come Cutrone e Sergi Roberto, sarà una partita difficile”. Conte ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando per farci trovare pronti e non dare nulla per scontato.”

Fabregas e l’importanza degli stadi di proprietà

Conte ha speso parole di elogio per Cesc Fabregas, oggi tecnico del Como: “Abbiamo vinto insieme al Chelsea. Era già molto curioso e preparato come centrocampista, ora sta facendo un percorso veloce in panchina”. Sul tema degli stadi di proprietà, ha poi sottolineato: “In Italia siamo indietro. Gli stadi di proprietà sono fondamentali per la crescita del club”.

Lukaku e i miglioramenti del Napoli

Parlando di Romelu Lukaku, Conte ha dichiarato: “Sta lavorando con gli stessi carichi del resto della squadra, ma ha bisogno di lavori specifici. È un giocatore che sposta sempre gli equilibri”. Il mister ha poi parlato delle aree in cui il Napoli può migliorare: “Dobbiamo fare scelte giuste, non essere frettolosi. Ci sono margini di miglioramento su tante cose, ma sono molto soddisfatto della disponibilità dei ragazzi.”

La pressione di giocare prima delle altre

Sul fatto che il Napoli giocherà prima delle altre squadre, Conte ha scherzato: “È un vantaggio se vinceremo! La pressione fa parte del nostro lavoro, dobbiamo abituarci”.

Il nervosismo di Kvaratskhelia e il gradimento dei tifosi del Milan

Sul nervosismo di Kvaratskhelia, Conte ha spiegato: “Kvara ha fatto una buona partita, era nervoso per alcune decisioni dell’arbitro. Mi piace vederlo coinvolto emotivamente”. Quanto alle voci sul gradimento degli ultras del Milan, Conte ha risposto: “Mi fa piacere, vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato, anche avendo indossato maglie di squadre rivali.”