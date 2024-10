Conte provoca le rivali per lo scudetto: “Ccà nisciun’ è fesso”

Le dichiarazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa prima di Napoli-Como

Antonio Conte, durante la conferenza stampa in vista del match tra Napoli e Como, ha risposto in maniera pungente a chi gli chiedeva come la squadra partenopea gestisce la pressione di essere capolista. Il tecnico ha affrontato la domanda con il suo solito piglio deciso, concludendo la sua risposta con un detto napoletano che non è passato inosservato: “Ccà nisciun’ è fesso”.

Conte e la pressione da scudetto: “È parte del gioco”

Alla domanda su come il Napoli gestisce l’essere in testa alla classifica e la pressione delle altre squadre, Conte ha risposto con la sua classica schiettezza:

“La pressione fa parte del percorso. Dobbiamo sentirla, è una sana paura che ci rende più determinati e ci toglie la presunzione. È una questione di mentalità: la pressione va trasformata in una forza positiva. E se qualcuno dall’esterno vuole metterci pressione per coprire le proprie squadre, sappiamo come rispondere. A Napoli si dice ‘ccà nisciun’ è fesso’.”

La frecciata alle rivali: “La storia insegna”

Conte ha poi lanciato una frecciata alle rivali, parlando di chi cerca di mettere il Napoli sotto pressione per coprire le proprie difficoltà:

“La storia insegna che gli scudetti li vincono la storia stessa, il valore patrimoniale delle rose e gli ingaggi. Chi ha avuto la bicicletta, deve pedalare.”

Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di restare concentrati e lavorare con continuità per mantenere la testa della classifica. Nonostante l’importanza del momento, Conte ha insistito che il percorso è ancora lungo e bisogna restare con i piedi per terra, affrontando ogni partita con grinta e determinazione.