Comolli ha cucinato: è al lavoro per prendere uno dei migliori attaccanti della Premier | Tutto studiato a puntino

Comolli vuole preparare il colpo dell’estate ed è al lavoro per prendere uno dei miglior bomber della Premier League.

Damien Comolli vuole portare a Torino un giocatore in grado di fare faville in Premier League. Il dirigente juventino non appena ha assunto l’incarico di direttore generale del club piemontese, si è subito messo all’opera per costruire una squadra competitiva in vista del prossimo anno.

Le ultime stagioni in casa Juventus sono state a dir poco deludenti, tra cambi di panchina continui e trofei praticamente inesistenti. L’ultimo è una Coppa Italia vinta con Massimiliano Allegri. Dopo quella il nulla cosmico, accompagnato da prestazioni in campo tutt’altro che entusiasmanti.

L’anno scorso sembra che il club di Torino potesse rilanciarsi. Ma così non è stato. A inizio stagione infatti, era stato ingaggiato il miglior allenatore in circolazione almeno sulla carta. Ci riferiamo a Thiago Motta. L’anno precedente aveva costruito un’annata perfetta con il Bologna portandolo in Champions League.

Un traguardo inaspettato e insperato alla vigilia dell’annata 2023/2024 ma così è stato. Con la sua leadership ha convinto la Juventus che ha deciso di portarlo in Piemonte. Le premesse, rispetto alla stagione realmente vissuta, erano ben altre. Non a caso dopo una prima parte di campionato altalenante e una seconda fase discontinua è stata presa una decisione drastica.

Un mercato da Champions

Il tecnico, a sorpresa ma non troppo visti i risultati, è stato esonerato. Al suo posto è stato ingaggiato un ex giocatore della Juventus: Igor Tudor. I bianconeri hanno continuato a zoppicare sino all’ultima giornata. Ma proprio a Venezia, ultima tappa, sono riusciti a ottenere la qualificazione in Champions League.

Un traguardo che ha anche cambiato l’approccio, in termini monetari soprattutto, a questo mercato estivo. Conceicao è stato acquistato dopo il prestito e una lunga trattativa. Joao Mario è stato prelevato dal Porto e ci sono stati una serie di riscatti: da Nico Gonzalez, passando per Kalulu, sino a Di Gregorio e Kelly. Ma adesso Comolli ha un colpo in canna.

Una trattativa complessa

Il dirigente juventino vorrebbe portare nel capoluogo piemontese un giocatore che lo scorso anno ha incantato la Premier League. Fare bene nel campionato inglese non è mai facile ma il bomber in questione è stato in grado di stupire tutti. Ora però, i suoi rapporti con il club attuale, sono ai minimi termini.

Stiamo parlando di Isak del Newcastle. Come riportato da Fabrizio Romano il giocatore non rinnoverà con il Newcastle e sulle sue tracce sembra esserci il Liverpool. Occhio però alla Juventus. La trattativa di per sé è complicata ma Comolli potrebbe offrire Vlahovic per abbassare il prezzo. Vedremo se i bianconeri la spunteranno.