Gazzetta dello Sport: “Il Napoli adesso punta su Jack Grealish”

La Premier League toglie e la Premier League dà. Lo scrive Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport, raccontando una giornata densa di sviluppi per il Napoli, che ha visto sfumare Dan Ndoye – destinazione Nottingham – e ha immediatamente riaperto il fascicolo legato agli esterni offensivi. Il club azzurro, nonostante il rifiuto dello svizzero, non si è fatto cogliere impreparato e ha già iniziato a sondare nuove piste, a partire da profili di altissimo profilo: Jack Grealish del Manchester City e Raheem Sterling del Chelsea.

In attesa dell’incontro diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte previsto per domani a Ischia – summit anticipato dai contatti continui tra il tecnico e il ds Manna – si lavora a un doppio innesto: un esterno alto e un terzino. Per quest’ultimo, il nome forte resta Juanlu Sanchez del Siviglia, con un’offerta da 17 milioni ancora valida sul tavolo. Ma è l’esterno d’attacco il vero nodo, come evidenzia ancora Giordano sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: Politano, Lang e Neres formano una buona base, con Raspadori come jolly adattabile, ma Conte chiede un profilo internazionale e pronto.

La candidatura di Sterling affascina per esperienza e compatibilità tattica, ma il costo dell’operazione – tra cartellino e ingaggio – rende il tutto complesso. Simile la situazione di Grealish, che ha un ingaggio monstre da 15 milioni e un passato da 117 milioni di sterline che complica ogni trattativa. Il Napoli valuta, ma sa che servono operazioni laterali per scardinare le resistenze economiche della Premier.

E se tutto saltasse? Secondo Antonio Giordano e La Gazzetta dello Sport, nel taccuino degli azzurri restano nomi suggestivi come Alejandro Garnacho, finito ai margini del Manchester United, e Federico Chiesa, che al Liverpool ha trovato spazi intasati e non è nemmeno partito per la tournée estiva. Ipotesi difficili, certo, ma il mercato è fluido, soprattutto nelle ultime settimane. E come ricordano da Anfield, tutto può accadere last minute.