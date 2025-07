Lucescu: «Il Napoli tornerà a vincere. L’Inter? Chivu ha l’appoggio del gruppo»

Intervistato da Il Giornale, Mircea Lucescu ha espresso fiducia nel ritorno al vertice del Napoli e ha speso parole importanti per Cristian Chivu, neoallenatore dell’Inter:

«Tornerà a vincere il campionato. L’anno scorso ha compiuto il grande errore di concentrarsi sulla Champions League. Prima avrebbe dovuto vincere lo scudetto, poi pensare ad altro. Vincere in Italia vale moltissimo, dà continuità e fiducia, tiene vicini i tifosi. Ora non sarà facile, ma ho fiducia».

Alla domanda sull’esperienza limitata di Chivu in Serie A, Lucescu ha risposto senza esitazioni:

«È il campo a fare la differenza: Zanetti è uomo di campo e Chivu avrà l’appoggio di una squadra esperta. Sarà aiutato dagli italiani, da Lautaro e Mkhitaryan. Ed è molto importante che sia rimasto Calhanoglu».

Infine, una riflessione sulla corsa scudetto, con un occhio alle pretendenti principali:

«L’Inter è fortissima, il Napoli è obbligato a dimostrare di non aver vinto per caso, solo perché l’Inter era distratta. Il Milan con Allegri vorrà prendersi delle rivincite e ha l’esperienza per farlo. La Juve non so bene come si presenti, ma non vedo altre pretendenti».