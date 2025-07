Corriere dello Sport: “Il doppio piano del Napoli”

Il Napoli rallenta, ma non si ferma. Dopo aver piazzato sei colpi – da De Bruyne a Milinkovic-Savic, passando per Noa Lang – la società azzurra si prende una pausa di riflessione in attesa delle prossime mosse. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ritiro di Castel di Sangro sarà terreno fertile per nuove idee, soprattutto in vista del possibile innesto sulla fascia sinistra, ruolo in cui era stato seguito Ndoye, poi finito al Nottingham Forest.

Il mercato inglese resta la vetrina principale: è dalla Premier che la scorsa estate sono arrivate intuizioni vincenti come Lukaku, Gilmour e soprattutto McTominay, premiato Mvp del campionato. In questo contesto, il Napoli riflette anche sul reparto offensivo. L’arrivo di Lang ha aggiunto qualità sulle corsie, ma non si esclude l’arrivo di un altro attaccante esterno. Secondo il Corriere dello Sport, tutto dipenderà dalle occasioni e dalla valutazione interna su Giacomo Raspadori, calciatore duttile che Conte apprezza moltissimo.

Jack Grealish, 29 anni, è in uscita dal Manchester City e si sta allenando in Costiera Amalfitana: una coincidenza che alimenta i rumors, anche per via della forte amicizia con De Bruyne. L’inglese piace, ma i costi restano un ostacolo: sia la valutazione del City, sia l’alto ingaggio frenano la trattativa. Grealish, seguito anche da Everton e Aston Villa, rimane comunque nel radar del Napoli. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tempo potrebbe aiutare ad ammorbidire certe posizioni.

Altro nome suggestivo è quello di Raheem Sterling (30), reduce da una stagione opaca in prestito all’Arsenal. Il Chelsea lo ha messo sul mercato e i contatti con il Napoli sono avviati da giorni, ma l’ingaggio da 16 milioni netti l’anno è attualmente proibitivo. Sul giocatore c’è anche il Fulham. In ogni caso, la dirigenza partenopea osserva: la lista è lunga, e tra i nomi non è stato ancora escluso Federico Chiesa, dato in uscita dal Liverpool (dato erroneamente, ndr), mentre resta fredda la pista Garnacho, mai decollata davvero.

Per il centrocampo resta concreto l’interesse per Fabio Miretti. Il Napoli ha già un’intesa di massima con l’entourage del giocatore, ma non con la Juventus, con cui si continua a trattare per la valutazione del cartellino. Manna conosce bene il profilo e potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.

In difesa, come riporta ancora il Corriere dello Sport, il nome caldo resta Juanlu Sanchez: accordo già raggiunto con il giocatore, ma il Siviglia chiede 17 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il Napoli proverà a chiudere solo alle proprie condizioni. Intanto è sospesa la cessione di Zanoli, che resta ad allenarsi agli ordini di Conte.

Infine, sul fronte uscite, è ufficiale il trasferimento di Alessio Zerbin alla Cremonese: prestito con obbligo di riscatto, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi.