Fognini fa marcia indietro: ha deciso di tornare in campo | Si sta già preparando per il prossimo torneo

Fognini pronto a riscendere in campo. Il tennista avrebbe fatto marcia indietro e dunque deciso di non appendere la racchetta al chiodo.

Il 9 luglio scorso Fabio Fognini ha detto addio al tennis. Ma adesso sarebbe pronto a ritornare in campo. Fognini ha detto addio al tennis professionistico a 38 anni, chiudendo una carriera lunga e intensa. Per anni è stato il miglior tennista italiano in circolazione e uno dei più forti di sempre, amato per il suo talento puro.

Ha raggiunto il nono posto nel ranking mondiale e vinto nove tornei ATP, restando per ben 292 settimane il numero uno d’Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato a Wimbledon, il tempio del tennis. Proprio lì, lo scorso 30 giugno, aveva disputato la sua ultima partita, persa contro Carlos Alcaraz.

Quella partita, intensa e combattuta, ha segnato per Fognini il momento perfetto per lasciare. “Non potevo chiedere un’uscita migliore”, ha detto con un sorriso. Era già previsto che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno, ma dopo Wimbledon ha capito che non c’era un modo più bello per concludere.

Anche contro un avversario più giovane di sedici anni, Fognini ha mostrato colpi di classe e una capacità di accendere lo scambio nei momenti più spettacolari. È proprio questo che lo ha reso uno dei tennisti più amati da chi guarda il tennis per passione: mai banale, mai prevedibile, sempre capace di stupire.

La voglia di tornare

Nella sua carriera si è parlato spesso del suo potenziale inespresso, per via di un carattere fumantino e di una testa che non sempre ha seguito il talento. In campo era imprevedibile, capace di sfuriate contro arbitri e avversari, ma anche di far ridere e appassionare, rendendo ogni partita uno show.

Ha appeso la racchetta al chiodo da nemmeno un mese ma adesso Fognini sarebbe pronto a ritornare in campo. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una lunga intervista. E un suo ritorno in campo rappresenterebbe una decisione clamorosa e rumorosa soprattutto a livello mediatico.

Le dichiarazioni

La provocazione è partita da Dario Puppo, noto telecronista di Eurosport che ha parlato ai microfoni di OA Sport. Puppo ha voluto sottolineare soprattutto un’eventuale presenza di Fognini alla Coppa Davis se Sinner non dovesse prendervi parte. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

“Se Sinner non dovesse giocare a Bologna e magari ti mancherebbe anche Berrettini, ti verrebbe a mancare un giocatore di esperienza, a parte Sonego. Allora magari Fognini… Se togli Sinner, il numero 1 italiano è Musetti, che ha avuto difficoltà in Davis. L’ultima volta che Sinner non è stato presente c’è stato quasi un dramma sportivo a Bologna“.