Specchia: “Il Napoli pronto a sorprendere, tra 5-6 partite capiremo il potenziale”

L’allenatore analizza il momento del Napoli guidato da Conte e le prospettive in campionato e Coppa Italia.

L’allenatore Paolo Specchia ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale del Napoli durante un intervento a Radio Marte, nel programma Marte Sport Live. Secondo Specchia, il club partenopeo sta seguendo un percorso di crescita che potrebbe portarlo a competere per le posizioni di vertice in campionato e in Coppa Italia.

“Stiamo vedendo una squadra che inizia a rispecchiare lo stile di Antonio Conte. Non solo un vincente, ma anche un allenatore pragmatico e concreto”, ha commentato Specchia. “Quando il punteggio è a favore, fa scelte audaci, come inserire un terzino al posto di una punta, dimostrando così la sua mentalità vincente”.

L’allenatore ha anche evidenziato il potenziale di giocatori come Scott McTominay e Romelu Lukaku, sottolineando che, sebbene Lukaku non sembri ancora il calciatore dominante di un tempo, ha la possibilità di migliorare significativamente. “Lukaku può crescere di almeno il 30%. È un lottatore e sta ritrovando la sua condizione”, ha aggiunto.

Specchia ha poi analizzato la partita recente contro il Monza, affermando che McTominay non è stato sfruttato a dovere. Tuttavia, la qualità del gruppo e l’anima agonistica del Napoli restano punti di forza fondamentali. “Il Napoli ha una rosa ben articolata e compatta, che offre la possibilità di divertirci. Il campionato è molto equilibrato e c’è spazio per tutti”, ha proseguito.

Guardando al futuro, Specchia ha invitato a essere pazienti, affermando che nelle prossime cinque o sei partite si potranno avere indicazioni più chiare sul potenziale del Napoli. “Credo che quest’anno la squadra sia competitiva per il vertice”, ha concluso. “Non vedo l’ora di vedere dove arriveremo, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per andare fino in fondo sia in campionato che in Coppa Italia”.

Con queste parole, Specchia lancia un messaggio di ottimismo ai tifosi, sottolineando la solidità del progetto Napoli sotto la guida di Conte, mentre la squadra si prepara ad affrontare le sfide imminenti della stagione.