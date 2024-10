Napoli, Romelu Lukaku è il miglior acquisto estivo in Serie A: i dati che lo dimostrano

Con 5 gol e assist in appena 261 minuti, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku si conferma l’elemento chiave per le ambizioni della squadra.

Romelu Lukaku continua a dimostrare il suo valore nel campionato di Serie A. Secondo i dati forniti da Transfermarkt, l’attaccante del Napoli si è distinto come il miglior acquisto estivo della stagione, accumulando un totale di 5 gol e assist in sole 261 minuti di gioco. Questo straordinario rendimento lo colloca in cima alla lista degli acquisti più efficaci del mercato, confermando le aspettative elevate riposte su di lui.

Dietro Lukaku, troviamo alcuni nomi interessanti: il centrocampista Tavares, l’attaccante Adams e il giovane Retegui, ciascuno con 4 contributi totali (tra gol e assist). La classifica prosegue con Neres, che ha messo a segno 3 gol in soli 52 minuti, seguita da una serie di giocatori, tra cui Mosquera, Abraham, Paz, Dia, Colombo e Dovbyk, tutti fermi a quota 3.

Lukaku ha rapidamente trovato sintonia con la squadra partenopea, giocando un ruolo cruciale nel gioco offensivo del Napoli. La sua capacità di influenzare il gioco potrebbe rivelarsi decisiva per le aspirazioni del Napoli nel raggiungere traguardi importanti.