Di Marzio: “Conte vuole Danilo e Fagioli, più un big dalla Roma”

L’esperto di mercato racconta i piani del Napoli per gennaio: dalla Juventus agli obiettivi per difesa e centrocampo. In arrivo anche il giovane Hasa.

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio importante. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’esperto di mercato di Sky Sport ha svelato i dettagli della “letterina” di Antonio Conte: “Il Napoli ha già cominciato a lavorare per rinforzare la rosa in vari ruoli. La richiesta del tecnico è dettagliata e tocca vari punti importanti: su tutti, un nuovo difensore centrale e un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle dei giocatori in rosa”.

I nomi sono di primo piano: “Per la difesa il primo nome è Danilo della Juventus. E sempre guardando alla Juve si ragiona sul profilo di Nicolò Fagioli per il centrocampo, mentre un’altra opzione potrebbe essere Lorenzo Pellegrini della Roma”.

Non solo. Di Marzio ha rivelato anche altri obiettivi: “Il Napoli lavorerà sulla fascia sinistra: se dovesse uscire Spinazzola, arriverà un colpo in entrata, con Biraghi come prima ipotesi. In porta si tratta con il Cagliari per uno scambio tra Caprile e Scuffet. Infine, Manna ha scelto di puntare su Luis Hasa, vecchio pallino ai tempi della Juventus”.