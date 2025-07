Beukema 41 anni dopo il mito Krol «Che onore essere qui: il Napoli è la scelta migliore. E ora punto alla nazionale»

Sam sorride, parla in italiano, racconta se stesso. Calcio, vita e amici: «Dan è il mio migliore amico, parliamo tutti i giorni». Ma questa è un’altra storia: rilevante, sia chiaro, ma la copertina spetta di diritto a Beukema. Un olandese gigante (buono) che certifica ancora quanto il lavoro sul mercato del Napoli abbia coniugato sistematicamente l’aspetto tecnico e quello umano: non è stata rinforzata soltanto la squadra, bensì l’anima dell’intero gruppo. «Sono molto contento di essere qui con i campioni d’Italia. So che avremo tante partite e quindi spero di aiutare i miei compagni: ho già fatto un po’ d’esperienza in Champions e magari posso aggiungere qualcosa anche se abbiamo tanti giocatori fortissimi. Spero che potremo fare molto bene».

IO E KROL. Beukema ha voluto fortemente Napoli: a Bologna ha vissuto due ottime stagioni, l’ultima coronata dall’esperienza nella grande Europa e dalla conquista della Coppa Italia. La scuola di Vincenzo Italiano ha fatto il resto, preparandolo a dovere alla nuova esperienza: «Sì, con lui abbiamo giocato uomo su uomo a tutto campo e sono abituato a un calcio molto intenso. Con Conte lavoriamo tanto e sono felice, mi piace il lavoro duro… Anche se a volte è davvero molto duro! Abbiamo parlato di tattica, mi ha spiegato tante cose e sto imparando tutti i meccanismi del sistema di gioco e quello che vuole da noi». Beukema è il secondo difensore olandese della storia del Napoli. Il primo era un certo Ruud Krol, in azzurro dal 1980 al 1984. Sono trascorsi 41 anni. «È un onore giocare qui dopo di lui: non conoscevo così bene Krol prima di arrivare, ma la mia famiglia mi ha spiegato quanto sia stato grande per il Napoli e per l’Oland a ». A proposito della nazionale: «Raggiungerla è un mio obiettivo personale: ho scelto Napoli anche per questo, un top club che lotta per lo scudetto e gioca in Champions».

SAM E DAN. Sam ha trascorso una parte delle sue vacanze a Ibiza. «Ho conosciuto Gilmour in quei giorni». Con lui c’erano Ferguson, «un altro dei miei migliori amici», e soprattutto Ndoye: «Chiamo Dan quasi ogni giorno a fine allenamento, per fortuna anche lui sta bene. Parliamo di tutto, delle nostre vite, non soltanto di calcio: non so cosa deciderà, gli auguro solo di fare ciò che vuole veramente. Certo, a me piacerebbe sempre giocare con i miei amici…».

CHE FORZA. Tornando sul gruppo attuale, e in attesa del mercato, Beukema conferma l’entusiasmo: «Non vedo l’ora di iniziare la stagione, sono contentissimo di stare con questi ragazzi. Il Napoli è il treno giusto: quando mi hanno chiamato i campioni d’Italia non è stato difficile scegliere, è un club con grande storia e tifosi appassionati. Un aspetto che mi piace molto». Il modello? «In Olanda abbiamo uno dei migliori difensori del mondo: Virgil Van Dijk. Fortissimo, moderno. Ma anche a Napoli abbiamo tanti difensori forti e un bell’attacco tra esterni e centravanti». Curiosità: nell’ultimo campionato ha collezionato 35 presenze e una sola ammonizione. Uomo d’anticipi.