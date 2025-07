INCREDIBILE INSIGNE: firma con una big in lotta per lo scudetto | Sfiderà il suo Napoli

Insigne è pronto a firmare con una big che lotterà il prossimo anno per lo scudetto. Tornerà a sfidare il Napoli.

Lorenzo Insigne ha ufficialmente chiuso la sua esperienza in MLS con il Toronto dal 1° luglio scorso, proprio come successo a Bernardeschi che si è accasato al Bologna. L’ex capitano del Napoli ha rescisso il contratto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza prevista nel 2026, mettendo fine a un’avventura durata tre stagioni, tra alti e bassi.

In Canada ha collezionato 66 presenze, 15 gol e altrettanti assist. Lontano dall’Italia, Insigne non ha mai davvero come ai tempi del Napoli, e oggi sente il bisogno di tornare a casa perché sa di poter dare ancora qualcosa. Ha ancora voglia di giocare e farlo ad alti livelli e va ricordato che il prossimo anno potrebbero esserci i Mondiali.

A 34 anni, Insigne non ha alcuna intenzione di fermarsi e di appendere gli scarpini al chiodo. Dunque vederlo in Serie A il prossimo anno potrebbe non essere del tutto improbabile anche e soprattutto perché sarebbe vicino alla chiusura della trattativa con un top club della massima serie.

Nel corso del calciomercato, iniziato il 1° luglio scorso, ci sono state diverse ipotesi riguardanti Insigne. Tra le diverse idee è spuntata quella del Parma, squadra in cerca di esperienza e qualità per affrontare al meglio la stagione. I gialloblù sarebbero avrebbero voluto offrirgli un ruolo importante in un progetto ambizioso. E non sono gli unici.

Ore decisive

Anche la Fiorentina ha osservato la situazione con attenzione. A Toronto Insigne guadagnava cifre irraggiungibili per il calcio italiano: 11 milioni netti a stagione. Ma a quanto pare, il desiderio di tornare a sentirsi protagonista conta e il calciatore sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio.

Per questo sarebbe vicino il suo approdo in una squadra che il prossimo anno cercherà di scucire il tricolore dal petto del Napoli che la scorsa stagione è riuscito ad aggiudicarsi il quarto scudetto con Antonio Conte. Sarebbe un ritorno da avversario nella Penisola quello di Insigne e le prossime ore saranno decisive.

Settimane intense

Le prossime giornate di mercato, che oramai è iniziato il 1° luglio scorso, saranno decisive per capire il futuro di Insigne. La Serie A sembrerebbe vicina più che mai e il suo ritorno avrebbe del clamoroso. A rendere ancora più rumorosa questa notizia ci sarebbe la squadra pronta a prelevarlo.

Sullo sfondo e nel futuro del calciatore napoletano ci potrebbe essere il Milan. Al momento si parla di una pazza idea, di un’ipotesi. Il club rossonero potrebbe puntare su di lui per arricchire la propria rosa con esperienza, gol e assist, Vedremo se la dirigenza milanese compirà passi in avanti.