Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente abbassa le pretese: la nuova offerta di De Laurentiis – Gazzetta

Passi avanti decisivi per il rinnovo del contratto del georgiano con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina sempre di più al rinnovo del contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono stati significativi progressi nelle trattative tra il club azzurro e l’entourage del giocatore. Dopo una fase iniziale caratterizzata da richieste elevate, l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, avrebbe rivisto al ribasso le sue pretese, avvicinando così le parti a un possibile accordo.

Le richieste dell’agente di Kvaratskhelia e la nuova proposta

Inizialmente, l’agente di Kvaratskhelia aveva chiesto un ingaggio di 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra che aveva creato una certa distanza tra le due parti. Tuttavia, nelle ultime settimane, Jugeli avrebbe fatto un passo indietro, abbassando le richieste economiche per facilitare l’intesa con il club.

Da parte sua, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a spingersi fino a 6 milioni netti a stagione, bonus inclusi, con un contratto che potrebbe estendersi fino al 2029. Attualmente, Kvaratskhelia guadagna circa 1,5 milioni di euro netti, e il nuovo accordo rappresenterebbe un significativo miglioramento delle sue condizioni economiche.

Il rinnovo di Kvaratskhelia è una delle priorità per il Napoli, vista l’importanza del giocatore all’interno del progetto tecnico di Antonio Conte. Con il nuovo contratto, il club punta a blindare il talento georgiano per diversi anni, garantendosi così la continuità di uno dei giocatori più determinanti della squadra. Le trattative sono ancora in corso, ma l’abbassamento delle pretese da parte dell’agente è un segnale positivo che potrebbe portare presto alla firma.