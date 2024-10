Rinnovo Kvaratskhelia, summit decisivo a novembre: le cifre

Napoli e l’entourage del giocatore georgiano vicini all’accordo

Il Napoli ha intenzione di blindare Khvicha Kvaratskhelia con un nuovo contratto che riconosca il valore del giocatore georgiano. La trattativa per il rinnovo, che si è protratta per diversi mesi, sembra ora vicina a una svolta, come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Summit a novembre per chiudere l’accordo

Secondo il quotidiano milanese, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, è stato in Italia recentemente, anche per assistere all’ultimo match di campionato del Napoli. Durante la sua permanenza, ha avuto un breve incontro con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che ha permesso di programmare un meeting ufficiale. L’incontro decisivo, che potrebbe chiudere la questione, è previsto per fine ottobre o inizio novembre, tra le trasferte contro Milan e Inter.

Le cifre sul tavolo: Napoli e Kvara verso l’accordo

L’ultimo incontro tra le parti, avvenuto a fine mercato, aveva messo in evidenza una distanza significativa: l’entourage di Kvaratskhelia chiedeva 8 milioni di euro netti per il rinnovo, mentre il Napoli era fermo a 5 milioni più bonus. Ora, secondo la Gazzetta, De Laurentiis potrebbe spingersi fino a 6 milioni di euro complessivi, compresi i bonus, offrendo un contratto fino al 2029. Anche Jugeli, l’agente del georgiano, sembrerebbe disposto a fare un passo verso la società e abbassare la richiesta iniziale.

Un rinnovo meritato per Kvara

Dopo una stagione straordinaria, con prestazioni che lo hanno consacrato come uno dei top player del campionato, Kvaratskhelia merita il rinnovo che lo collocherebbe tra i giocatori meglio pagati della rosa. L’obiettivo del Napoli è quello di blindare il suo talento e garantire stabilità nel lungo periodo, evitando eventuali assalti di altri top club europei.