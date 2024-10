Napoli e Kvaratskhelia: trattative in corso per il rinnovo, Manna incontra l’agente Jugeli

L’offerta del club partenopeo per Kvaratskhelia si ferma a 6 milioni, mentre l’agente chiede almeno 8 milioni.

Il Napoli è in fermento per il futuro del suo talento georgiano, Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, in un prestigioso hotel affacciato sul Golfo di Napoli, per discutere del rinnovo del contratto del giovane attaccante.

Attualmente, il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027, ma il club azzurro è intenzionato ad estenderlo fino al 2029. L’offerta presentata da De Laurentiis è di circa 6 milioni di euro a stagione, cifra simile a quella percepita da Romelu Lukaku. Tuttavia, Jugeli ha richiesto almeno 8 milioni, e le parti non hanno ancora trovato un accordo.

La dirigenza partenopea sta cercando di mantenere un ambiente sereno e motivato, consapevole che la permanenza di Kvaratskhelia sia cruciale per le ambizioni future del club. Le trattative continueranno dopo la sosta, ma in caso di mancato accordo, il Napoli potrebbe essere costretto a considerare la cessione del talento georgiano nella prossima sessione di mercato.

Il club, forte di una campagna acquisti mirata e di un ottimo avvio di stagione, è determinato a non perdere uno dei suoi gioielli più preziosi.