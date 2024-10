Osimhen, svelata la doppia clausola: può lasciare il Galatasaray a gennaio

L’attaccante nigeriano potrebbe dire addio in anticipo, ma solo per un club estero

Victor Osimhen, dopo un’estate complicata, ha lasciato il Napoli per approdare in prestito al Galatasaray, pur di non finire fuori rosa. Tuttavia, il suo obiettivo rimane quello di approdare in un top club europeo, e secondo quanto rivelato da Ciro Venerato a Rai Sport, l’attaccante nigeriano potrebbe già dire addio alla Turchia a gennaio in caso di offerte concrete.

La doppia clausola di Osimhen: gennaio o estate?

Il contratto modificato dal presidente Aurelio De Laurentiis prima della sua partenza prevede una clausola rescissoria di 75 milioni di euro per chi vorrà acquistare Osimhen la prossima estate, con un prolungamento del contratto fino al 2027. Tuttavia, la novità riguarda una seconda clausola: se il nigeriano decidesse di partire già a gennaio, il club interessato dovrà versare 90 milioni di euro, di cui una parte andrà al Galatasaray, visto che il prestito è valido fino a giugno 2025.

Le clausole sono valide solo per club esteri

Un dettaglio importante è che entrambe le clausole, sia quella valida per gennaio che quella per giugno, sono applicabili esclusivamente per club esteri. Questo significa che nessuna squadra italiana potrà usufruire di queste condizioni per assicurarsi Osimhen.