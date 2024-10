Kvaratskhelia nervoso per i troppi falli subiti. Spunta la data per il rinnovo con il Napoli

Il georgiano protagonista contro il Monza, ma non gradisce il duro trattamento degli avversari

Khvicha Kvaratskhelia è stato ancora una volta decisivo nella vittoria del Napoli contro il Monza per 2-0, che ha portato la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica di Serie A. Il georgiano ha siglato il gol del raddoppio, chiudendo il match dopo l’iniziale vantaggio di Matteo Politano. Tuttavia, nonostante la gioia per la rete, Kvara ha lasciato il campo visibilmente contrariato.

Troppi falli, Kvara non ci sta

Sostituito al 75′ da Conte, Kvaratskhelia ha mostrato il suo disappunto per il duro trattamento ricevuto dagli avversari del Monza. I continui falli subiti, già evidenziati dalla nostra redazione in passato, stanno diventando un tema ricorrente. Anche Antonio Conte ha espresso preoccupazione per i tanti interventi duri che il georgiano subisce ogni partita, auspicando maggiore protezione per il suo fuoriclasse.

Rinnovo Kvaratskhelia: spunta una data

Sul fronte Calciomercato Napoli, arrivano novità importanti riguardo al rinnovo di Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato durante il TG Notte della RAI, entro fine ottobre ci sarà un terzo incontro tra l’entourage del giocatore e il Napoli per il rinnovo. Al momento, non ci sono stati contatti concreti a causa dell’assenza della traduttrice, ma il dialogo prosegue.

Le cifre del nuovo contratto

Il Napoli ha messo sul tavolo un’offerta di sei milioni di euro di ingaggio base, con l’aggiunta di ricchi bonus legati alle prestazioni. Una possibile clausola rescissoria potrebbe essere inserita, ma sarebbe molto elevata. Tuttavia, c’è ancora una differenza di due milioni tra domanda e offerta, poiché Kvaratskhelia chiede otto milioni netti. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.