VIDEO – Napoli-Monza 1-0: Politano che Gol!

Politano rompe l’equilibrio al Maradona con un gol su assist di Lukaku

Il Napoli si porta in vantaggio contro il Monza grazie a un gol di Matteo Politano, che ha sbloccato il match al 22esimo minuto. L’attaccante azzurro, servito perfettamente da Lukaku, ha realizzato la sua prima rete stagionale, interrompendo un digiuno che durava dal 14 aprile scorso, quando aveva segnato contro il Frosinone. Un gol importante per Politano, che torna a incidere in una partita delicata per il Napoli.

Di seguito, il video del gol che ha rotto l’equilibrio al Maradona.