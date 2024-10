Buongiorno, l’erede di Kim: già leader e idolo dei tifosi del Napoli

Il difensore ha conquistato tutti in poche partite, diventando il nuovo pilastro della retroguardia

Alessandro Buongiorno è stato designato come l’erede di Kim Min-Jae, e non ha deluso le aspettative. In poche partite, il difensore ex Torino è già diventato un leader nella difesa del Napoli e un idolo per i tifosi. Come riportato dal Corriere dello Sport, le ovazioni del pubblico del Maradona durante le sue prestazioni ne sono la testimonianza.

Buongiorno, un difensore moderno e completo

Buongiorno non è solo un marcatore vecchio stampo, ma un difensore completo. Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro, come centrale o come terzo difensore, dimostrandosi efficace contro avversari sia fisicamente forti che agili. La sua struttura fisica unita a una notevole intelligenza tattica gli permette di affrontare i duelli con sicurezza e senza ansia. Grazie alla sua versatilità e leadership, ha saputo guadagnarsi un ruolo di spicco nella rosa azzurra.

Il ritorno di Rrahmani ai suoi livelli

L’arrivo di Buongiorno ha avuto un impatto positivo anche su Amir Rrahmani, che accanto al nuovo difensore è tornato a esprimersi al meglio. La solidità difensiva della coppia centrale ha ridato sicurezza all’intera retroguardia del Napoli, fondamentale per il buon inizio di stagione della squadra.