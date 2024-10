Lukaku rifiuta la Nazionale: tutto per il Napoli e Conte. Ecco il retroscena

Big Rom rinuncia al Belgio per ritrovare la forma perfetta con il Napoli

Romelu Lukaku ha preso una decisione forte: niente Nazionale belga fino alla fine dell’anno. L’attaccante del Napoli ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul suo club e sul tecnico Antonio Conte, rinunciando alla fase a gironi della Nations League. La scelta del bomber belga è motivata dal desiderio di recuperare al meglio la sua condizione fisica e inserirsi pienamente nello scacchiere azzurro.

Il passaggio di testimone tra Osimhen e Lukaku

Lukaku, approdato al Napoli dopo l’addio di Victor Osimhen, non ha voluto prendere il numero 9 del suo predecessore, segno di rispetto per l’ex attaccante azzurro, ora in prestito al Galatasaray.

I tifosi partenopei, delusi dal distacco mostrato da Osimhen nel suo addio, hanno già voltato pagina, affidandosi a Big Rom per continuare a sognare in grande.

Nonostante un inizio promettente con due gol nelle prime apparizioni, Lukaku ha mostrato segni di affaticamento nelle ultime sfide contro Juventus e Monza, complice il ritardo di condizione accumulato per non aver partecipato ai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Antonio Conte, però, è fiducioso nel recupero del suo centravanti: “Non è ancora quello che conosciamo, ma sta crescendo fisicamente“, ha dichiarato il tecnico in vista dell’anticipo contro il Como.

Lukaku sceglie Napoli: niente Nazionale fino a fine anno

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lukaku ha deciso di mettere il Napoli e Conte al primo posto. L’attaccante belga, capocannoniere della sua Nazionale con 85 reti in 115 presenze, ha comunicato al ct Domenico Tedesco che non sarà disponibile almeno fino alla fine dell’anno, rinunciando a partecipare alle prime fasi della Nations League.

L’obiettivo di Big Rom è chiaro: tornare al top della forma per dare il massimo con la maglia del Napoli. Il bomber sta lavorando duramente a Castel Volturno, consapevole dell’importanza di ritrovare rapidamente la migliore condizione per essere decisivo in campo.

Un amore che esplode per Conte e il Napoli

Lukaku, già in forte sintonia con Conte dai tempi dell’Inter, ha scelto di dimostrare il suo attaccamento al progetto azzurro con i fatti, rinunciando agli impegni internazionali. La decisione di restare a Napoli è stata concordata con il ct del Belgio, che ha compreso la necessità del giocatore di dedicarsi interamente al suo club per i prossimi mesi.