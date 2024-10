Carlo Alvino: “Milan, Juve e Inter sempre al centro delle brutte storie del calcio”

Il giornalista napoletano denuncia in radio le ingiustizie e gli scandali che coinvolgono i grandi club

Carlo Alvino, noto giornalista di fede napoletana, non ha usato mezzi termini nel rispondere a un tifoso che lo accusava di parlare troppo di Juventus, Milan e Inter. Durante il suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha ribattuto in modo tagliente: “Sì, voglio parlare sempre di voi e non mi stancherò mai di farlo. Parlo della schifezza del calcio italiano e delle cose brutte che accadono in questo mondo. Ogni giorno emerge qualcosa di nuovo.”

Le accuse di Alvino a Juventus, Milan e Inter

Alvino ha poi proseguito con la sua denuncia, sottolineando come Milan, Inter e soprattutto Juventus siano spesso protagonisti di vicende che mettono in cattiva luce il calcio italiano: “Ripeto, Milan, Inter e Juventus. Decidete voi l’ordine, ma per me la Juventus è sempre al primo posto quando si parla di cose brutte che accadono nel calcio.”

L’odio contro Napoli e il riferimento ai tifosi dell’Inter

Il giornalista ha anche puntato il dito contro alcuni cori di odio lanciati dai tifosi dell’Inter durante una partita di Champions League. “Ma ci rendiamo conto? Ieri a Milano, durante una partita di Champions, i tifosi dell’Inter urlavano ‘Odio Napoli’. E il Napoli non era nemmeno in campo!”, ha commentato Alvino, indignato per il continuo attacco alla tifoseria partenopea, anche in occasioni che non coinvolgono direttamente la squadra.

I riferimenti agli scandali del calcio italiano

Alvino ha poi fatto chiaro riferimento agli scandali che negli ultimi anni hanno travolto le grandi società del Nord. “Plusvalenze, rapporti tra ultras e club… ogni giorno esce fuori qualcosa,” ha aggiunto il giornalista, ribadendo la sua volontà di continuare a denunciare ciò che non va nel mondo del calcio italiano.