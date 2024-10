Inchiesta su Inter e Milan: la stampa nazionale tenta di coinvolgere Napoli, ma il club è estraneo ai fatti

Napoli difende la sua integrità mentre la stampa cerca di gettare ombre sul club partenopeo

Ancora una volta, la stampa nazionale tenta di mettere in mezzo il Napoli in vicende che nulla hanno a che vedere con il club. L’inchiesta che sta scuotendo il mondo del calcio italiano, riguardante le tifoserie di Inter e Milan, ha portato a numerosi arresti tra i vertici ultras delle due squadre. Tuttavia, in modo subdolo, spuntano riferimenti che cercano di coinvolgere anche la tifoseria del Napoli.

Tentativo di coinvolgere la tifoseria partenopea

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, le intercettazioni fanno riferimento a un presunto contatto tra Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, e Gianluca De Marino, un esponente della tifoseria napoletana, privo di qualsiasi legame con il club.

Le intercettazioni riportano un incontro tra i due avvenuto a Cologno Monzese, in cui sarebbero stati discussi biglietti per la partita di Champions League tra Napoli e Milan. Ma è fondamentale chiarire che De Marino non ha alcun rapporto ufficiale con il Napoli, né il club è in alcun modo coinvolto in queste dinamiche.

Il Napoli è estraneo ai fatti e combatte da anni contro i fenomeni ultras

Mentre la stampa cerca di creare un’ombra ingiustificata attorno alla tifoseria napoletana, va ricordato che Aurelio De Laurentiis e il Napoli sono da anni impegnati a combattere qualsiasi legame con frange estreme del tifo. Il club partenopeo ha sempre mantenuto una politica di trasparenza e correttezza, prendendo le distanze da eventuali comportamenti illeciti o legati alla criminalità organizzata.

L’ordinanza del gip di Milano, Domenico Santoro, è chiara: “La società Napoli non ha in alcun modo collaborato con gli ultras per la distribuzione dei biglietti”. Questo tentativo di coinvolgere il Napoli in un’inchiesta che riguarda Inter e Milan appare dunque come un attacco indiretto e privo di fondamento.

Un tentativo di destabilizzare il Napoli!

Non è la prima volta che il Napoli viene tirato in ballo in questioni che non lo riguardano direttamente. È evidente che c’è chi vuole minare la serenità e l’immagine del club partenopeo, cercando di gettare ombre su una realtà calcistica che sta lavorando con serietà e trasparenza. Ma i fatti sono chiari: il Napoli è estraneo a questa inchiesta e continuerà a mantenere la sua integrità.

L’inchiesta su Inter e Milan prosegue, ma è evidente che si stia cercando di coinvolgere Napoli senza alcun fondamento. Il club di De Laurentiis ha sempre preso le distanze dagli ultras violenti, lavorando per mantenere la sua trasparenza. Chi tenta di sporcare l’immagine del Napoli, associandolo a questa vicenda, non fa altro che distorcere la realtà. La tifoseria partenopea, pur con le sue passioni forti, non ha nulla a che vedere con questi fatti.