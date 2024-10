De Maggio: “Grandi novità sul Napoli, mi è arrivata una notizia”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli annuncia aggiornamenti importanti sul rinnovo di Kvaratskhelia

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato nuove e interessanti novità sul Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Tra gli argomenti principali trattati, il giornalista si è soffermato sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore simbolo della squadra partenopea, anticipando importanti sviluppi riguardanti il suo contratto.

“Siamo vicini alla svolta per il rinnovo di Kvaratskhelia”

Nel corso della trasmissione, De Maggio ha annunciato che le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia stanno procedendo a grandi passi verso una conclusione positiva. “Mi è arrivata una bella notizia: siamo molto vicini alla firma per il rinnovo del contratto di Kvara. I dirigenti del Napoli stanno limando gli ultimi dettagli con l’agente del giocatore, e presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale“, ha dichiarato con entusiasmo.

De Maggio ha sottolineato quanto sia importante la firma del rinnovo per il futuro del Napoli e per la serenità del giocatore. “Avere un Kvaratskhelia felice e concentrato è fondamentale per la squadra,“ ha affermato. Il rinnovo rappresenta una mossa strategica per blindare uno dei talenti più importanti del club e consolidare la rosa in vista dei prossimi impegni.

Conte e l’obiettivo Como

Il direttore di Kiss Kiss Napoli ha anche parlato dell’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista della prossima partita contro il Como. “Antonio Conte non molla un colpo. Sta martellando la squadra e ha chiesto ai suoi di dare il massimo contro il Como, una gara da vincere assolutamente prima della sosta”, ha concluso De Maggio.