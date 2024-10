Napoli, rinnovo Kvaratskhelia in arrivo: Conte spinge per chiudere l’accordo

La dirigenza azzurra lavora per blindare il talento georgiano. Intanto, Conte prepara la sfida col Como

Il Napoli, fresco di una sessione di mercato estiva coronata da sette acquisti di rilievo, sta ora concentrando tutte le energie per completare l’ultimo tassello: il rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia. Durante la scorsa finestra di mercato, Antonio Conte è stato chiaro: “Kvara non si tocca”. Il tecnico ha posto un veto deciso su una possibile cessione, e ora la società è impegnata nelle trattative con il giocatore e il suo procuratore, Mamuka Jugeli.

Aggiornamenti sul rinnovo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato importanti novità durante la trasmissione Radio Goal: “Stanno negoziando su Kvaratskhelia, si confrontano coi parametri del Napoli che il calciatore e Jugeli conoscono”.

La trattativa sembra essere vicina alla conclusione, come conferma De Maggio: “Siamo alla stretta finale. Conte ha detto al presidente che il rinnovo di Kvara doveva essere fatto subito. Ora siamo in dirittura d’arrivo e sarà un rinnovo importante. Avere un Kvaratskhelia felice cambia tutto”.

Napoli-Como: Conte vuole massima concentrazione

Oltre al rinnovo di Kvaratskhelia, l’attenzione di Antonio Conte è già proiettata verso la prossima sfida di campionato contro il Como. Secondo De Maggio, il tecnico leccese non vuole lasciare nulla al caso: “Conte è un martello pneumatico. Ha chiesto alla squadra di mantenere la massima attenzione per la gara contro il Como. Vuole applicazione, serietà e dei soldati pronti a seguirlo”. La gara contro il Como, secondo Conte, sarà cruciale per arrivare alla sosta con il miglior spirito possibile.