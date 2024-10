Napoli-Monza, il gesto di De Laurentiis dopo il gol di Kvara sfuggito alle telecamere

Un momento di sollievo e gioia per il presidente del Napoli

Durante la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Monza, c’è stato un momento che non è passato inosservato agli occhi di chi era presente a Castel Volturno. Aurelio De Laurentiis, come sempre, ha seguito la partita con estrema attenzione dalla tribuna, ma un gesto speciale, sfuggito alle telecamere, ha rivelato la sua grande passione per la squadra.

Dopo il gol di Matteo Politano, che ha sbloccato il risultato, De Laurentiis è rimasto seduto, impassibile, quasi come se fosse tutto parte del piano. Ma è stato il gol del raddoppio di Khvicha Kvaratskhelia a sciogliere la tensione del presidente. Come raccontato da Guido Trombetti, presente al suo fianco, al fischio finale De Laurentiis si è lasciato andare, mostrando tutta la sua soddisfazione per la vittoria.

Il gesto di De Laurentiis sfuggito alle telecamere

“Al primo gol, De Laurentiis è rimasto fermo, ma quando Kvara ha segnato il 2-0, che ha praticamente chiuso la partita, il presidente mi ha dato un cinque, sorridendo. Un gesto che ha mostrato quanto fosse contento per il risultato,” ha rivelato Trombetti a Il Mattino. Dopo il fischio finale, è arrivato un caloroso abbraccio tra i due, simbolo di una vittoria importante per il Napoli, che continua a mantenersi al vertice della classifica di Serie A.