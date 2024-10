Fedele: “Il Napoli sarebbe imbattibile con Osimhen al posto di Lukaku. E’ di un’altra categoria come Haaland”

L’ex procuratore sostiene che la cessione di Osimhen a favore di Lukaku ha indebolito le ambizioni scudetto del Napoli.

In un’analisi accesa sul futuro del Napoli, Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha espresso il suo parere sul potenziale impatto di Victor Osimhen sulla squadra partenopea. Intervenuto negli studi di Radio Marte, Fedele ha sostenuto che il Napoli sarebbe stato significativamente più competitivo in Serie A se avesse trattenuto l’attaccante nigeriano, al posto di puntare su Romelu Lukaku.

Il confronto tra Osimhen e Lukaku

Fedele ha messo in luce le differenze tra i due giocatori, affermando: “Non ci sarà un Lukaku più forte di questo? Non credo. È un giocatore funzionale, che fa segnare i compagni, ma deve segnare soprattutto lui”. Secondo l’ex dirigente, il Napoli avrebbe avuto un vantaggio decisivo con Osimhen nella rosa: “Con lui, il Napoli non avrebbe rivali; lo penso al 200%. Sarebbe molto più forte”.

Ma perché il Napoli ha deciso di cedere Osimhen? Fedele ha suggerito che la decisione fosse legata alla strategia di Antonio Conte, che, consapevole della partenza di Osimhen, ha chiesto Lukaku come centravanti. “Osimhen, al di là del carattere e delle sue bizzarrie, è uno dei più forti in circolazione”, ha continuato Fedele. “Deve migliorare nella tecnica, ma fa parte di un’altra categoria, insieme a Erling Haaland, quella dei bomber di razza”.