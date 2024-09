Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Arriva una voce dalla Turchia

Secondo quanto riportato dai media turchi, in particolare da Fanatik, il Galatasaray starebbe valutando la possibilità di acquistare Victor Osimhen a titolo definitivo.

L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli, ha già impressionato nella sua breve esperienza in Turchia, e il club di Istanbul vorrebbe fare un tentativo per trattenerlo anche dopo la fine della stagione.

Osimhen il Galatasaray lo vuole a titolo definitivo



Nonostante Osimhen sia nel mirino di altre squadre europee, tra cui Chelsea e Juventus, la dirigenza del Galatasaray sembra intenzionata a giocarsi le sue carte. La volontà del club è quella di trattenere il bomber nigeriano e fare di lui una pedina chiave per il futuro, come riportato dal quotidiano turco Fanatik.