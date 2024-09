Mario Rui chiede il reintegro: la decisione del Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mario Rui, tramite l’intervento dell’AIC (Assocalciatori), ha richiesto il reintegro in rosa. Nonostante il giocatore sia sotto contratto con il Napoli fino al 2026, non c’è posto per lui nella lista per la Serie A, e il club non sembra intenzionato a cambiare la sua posizione.

La situazione di Mario Rui e la posizione del Napoli

L’avventura di Mario Rui al Napoli sembra essere virtualmente conclusa già dalla scorsa stagione, la più complicata per l’ex Roma. Il club ha rinforzato la fascia sinistra con l’arrivo di Leonardo Spinazzola, e il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha preferito puntare su altri profili ritenuti più adatti al suo progetto tattico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non ha intenzione di rivedere la sua posizione nei confronti del portoghese, che non rientra nei piani tecnici della squadra per la stagione in corso.