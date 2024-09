Caso Mario Rui, il terzino sinistro ha chiesto il reintegro in rosa: le ultime

Il terzino portoghese Mario Rui, ai margini della rosa, ha chiesto il reintegro: ora la decisione finale spetterà all’allenatore.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un momento cruciale della stagione, il Napoli, attualmente secondo in classifica, è alle prese con una questione spinosa riguardante Mario Rui. Dopo una partenza incerta con la sconfitta a Verona, la squadra di Antonio Conte ha trovato slancio, ottenendo tre vittorie e un pareggio prezioso all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY, il terzino sinistro portoghese ha formalmente richiesto il reintegro nella rosa. Una situazione che, come evidenziato dal cronista esperto di calciomercato, è emersa dopo un’estate di incertezze. Diverse squadre, tra cui il Galatasaray, avevano mostrato interesse per Rui, ma alla fine il calciatore è rimasto a Napoli, sebbene escluso dalla lista dei convocati. Ecco quanto riferito da Di Marzio:

“Il terzino sinistro ha chiesto il reintegro in rosa. Terminata la stagione 2023/24, Mario Rui è finito ai margini della squadra azzurra. In estate, infatti, diversi club lo hanno messo nel mirino, tra cui il Galatasaray. Alla fine, il laterale portoghese è rimasto a Napoli ma è stato escluso dalla rosa. Adesso Mario Rui ha chiesto il reintegro in rosa. Da capire quale sarà la decisione della società e di Antonio Conte. L’ex Empoli e Roma ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2026″.

La domanda ora è: quale sarà la risposta della società e di Antonio Conte? Mario Rui ha un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2026, il che rende la sua posizione ancor più delicata. La decisione finale potrebbe avere ripercussioni significative sia sul morale del giocatore che sulla dinamica della squadra.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che continua a tener banco in casa azzurra.