Sorrentino esalta il potenziale di Caprile: “Può diventare il futuro portiere della Nazionale”

L’ex portiere sottolinea l’importanza di vincere trofei per il Napoli e analizza il turnover in vista della Coppa Italia.

In un’intervista esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato del giovane talento Elia Caprile, preannunciando un possibile futuro da protagonista tra i pali della Nazionale. Secondo Sorrentino, la crescita di Caprile, già affermato a livello giovanile e ora in ascesa nel panorama calcistico italiano, lo posiziona come uno dei potenziali successori di Meret.

“Caprile è un portiere forte, intelligente e con grande personalità,” ha affermato Sorrentino. “Ho avuto il privilegio di vederlo crescere e spero di avergli trasmesso la passione per questo sport. È un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze importanti, sia in Inghilterra che nelle serie italiane. La sua tranquillità in campo è impressionante, e credo possa diventare uno dei portieri di riferimento per la Nazionale.”

Il ruolo del Napoli nella Coppa Italia

Sorrentino ha anche toccato il tema del turnover in vista della Coppa Italia, sottolineando l’importanza di questo trofeo per il Napoli. “Non credo che Conte stravolgerà la squadra. Meret è un’assenza pesante, ma il Napoli punta a vincere la Coppa Italia, essendo privo di impegni europei. Ogni trofeo è fondamentale per costruire fiducia e continuità,” ha aggiunto l’ex portiere.

Inoltre, Sorrentino ha evidenziato l’importanza di Raspadori, che potrebbe trovare spazio nella competizione. “Ha qualità e merita la fiducia del mister,” ha dichiarato, confermando la necessità di mantenere alta la concentrazione nelle sfide decisive, specialmente contro squadre come il Palermo.

Infine, Sorrentino ha messo in guardia le avversarie del Napoli, che potrebbe diventare una “spina nel fianco” in Serie A. “Concentrarsi su ogni partita è cruciale. Conte è già al lavoro per preparare la squadra e vincere può fare la differenza,” ha concluso.