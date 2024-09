Cassano prende di mira un azzurro: “Perché il Napoli l’ha preso se non gioca?”

L’ex calciatore Antonio Cassano critica le scelte di formazione del Napoli soffermandosi sull’acquisto di David Neres.

Antonio Cassano, ex calciatore e noto commentatore, ha sollevato interrogativi sulla scelta del Napoli di ingaggiare David Neres durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la partita contro la Juventus, in cui il club partenopeo ha mostrato prestazioni altalenanti.

Cassano ha messo in evidenza le difficoltà dei giocatori offensivi del Napoli, in particolare Kvara e Lukaku, ma ha rivolto la sua attenzione su Neres, che non è stato schierato nonostante il suo recente arrivo: “Se hai preso Neres, perché gioca Politano? Forse non sta bene fisicamente”. L’ex attaccante ha sottolineato come il Napoli, nonostante il tentativo di evitare una sconfitta, stia cercando di costruire fiducia e continuità nel gioco.

Neres: un futuro da titolare?

Tuttavia, sembra che per David Neres ci sia una luce in fondo al tunnel. Le probabili formazioni per la Coppa Italia, in programma giovedì 26 settembre contro il Palermo, indicano che il brasiliano potrebbe finalmente avere l’opportunità di dimostrare il suo valore. Il brasiliano infatti, come dimostrato dai pochi spezzoni giocati, sta iniziando a familiarizzare con i meccanismi del Napoli guidato da Antonio Conte.