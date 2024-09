Neres insidia Politano: la reazione dell’azzurro – GAZZETTA

Matteo Politano accoglie positivamente l’arrivo di David Neres al Napoli. L’azzurro elogia il brasiliano e sottolinea l’importanza della concorrenza.

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Politano: “È giusto che in un club come il Napoli esistano due calciatori di livello per ogni ruolo: la stagione è lunga e dispendiosa, le gare consumano e i cinque cambi servono per cambiare le partite”.

L’azzurro elogia il nuovo compagno: “Neres è un ragazzo straordinario ed è diventato immediatamente un protagonista, impressionandomi”.

La sfida tra i due si preannuncia stimolante: “A destra, o nel mezzo subito nei pressi di Lukaku, ci sarà da infilarsi con i dribbling, semmai con i tunnel, e la sfida amichevolissima è cominciata”.

Antonio Conte avrà nuove opzioni per l’attacco del Napoli, con Politano e Neres pronti a dare il massimo per una maglia da titolare.