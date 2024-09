Lukaku e Neres allenamenti supplementari. Ecco cosa filtra da Castel Volturno

Lukaku e Neres si preparano intensamente per la ripresa del campionato. I due calciatori puntano alla maglia da titolare contro il Cagliari.

Romelu Lukaku e David Neres sono al lavoro a Castel Volturno per raggiungere la forma ottimale richiesta da Antonio Conte.

Il Corriere dello Sport rivela: “Lukaku – reduce da una settimana di doppie sedute anche in solitaria dopo aver rinunciato alla Nazionale per tornare nelle migliori condizioni possibili per mister Conte – sarebbe pronto a partire dal 1′ contro il Cagliari”.

L’impegno di Lukaku è evidente: “Il belga, infatti, dopo il match con il Parma ha avuto un solo giorno di riposo, per poi allenarsi con continuità a Castel Volturno”.

Anche Neres si sta impegnando al massimo: “Romelu Lukaku e David Neres su tutti lavorano da lunedì e martedì con Antonio Conte e lo staff per mettere benzina nelle gambe e lo fanno con doppie sedute di allenamento in attesa del rientro anche dei Nazionali”.

Oggi è prevista una sessione speciale: “Ad allenarsi con la prima squadra ci sarà anche la Primavera per una seduta congiunta”. Un’opportunità unica per i giovani del Napoli.

L’obiettivo di Lukaku e Neres è chiaro: “Entrambi hanno un solo obiettivo: raggiungere la forma richiesta dal loro allenatore, Conte, e presentarsi in palla a Cagliari”.